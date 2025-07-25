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24 Канал Новости Украины В Сумах взрыв: на область летят КАБы, а над городом – вражеский дрон
25 июля, 05:29
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В Сумах взрыв: на область летят КАБы, а над городом – вражеский дрон

Андрей Шляхтин
Основні тези
  • В Сумах утром 25 июля прогремел взрыв.
  • По данным Воздушных сил, над городом заметили вражеский БпЛА. Поэтому были привлечены средства для его сбития.
  • Пока неизвестно, был ли это ударный беспилотник, или разведывательный.
  • Накануне вечером Россия также атаковала Сумы и Сумскую область. В частности, на областной центр летела скоростная цель.

В Сумах слышали взрыв утром 25 июля. Причиной стало сбивание вражеского дрона, который заметили над городом. Кроме того, Россия ударила авиационными бомбами по Сумской области.

О взрывах в Сумах стало известно в 5:17 утра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Этой же ночью В Днепре и Павлограде прогремели взрывы

Что известно о взрывах в Сумах?

По данным Воздушных сил, над Сумами заметили вражеский БПЛА. Поэтому были привлечены средства для его сбития. Пока неизвестно, был ли это ударный беспилотник, или разведывательный.

Перед этим Воздушные силы сообщали о пусках авиабомб по территории Сумской области. Запускала КАБы вражеская авиация.

По состоянию на 5:27 утра информации о последствиях взрывов нет.

Накануне вечером Россия также атаковала Сумы и Сумскую область. На областной центр летела скоростная цель, а затем в сторону Шостки двигался БпЛА.