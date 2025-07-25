В Сумах взрыв: на область летят КАБы, а над городом – вражеский дрон

В Сумах слышали взрыв утром 25 июля. Причиной стало сбивание вражеского дрона, который заметили над городом. Кроме того, Россия ударила авиационными бомбами по Сумской области.

О взрывах в Сумах стало известно в 5:17 утра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Этой же ночью В Днепре и Павлограде прогремели взрывы