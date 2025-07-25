25 июля, 05:29
В Сумах взрыв: на область летят КАБы, а над городом – вражеский дрон
Основні тези
- В Сумах утром 25 июля прогремел взрыв.
- По данным Воздушных сил, над городом заметили вражеский БпЛА. Поэтому были привлечены средства для его сбития.
- Пока неизвестно, был ли это ударный беспилотник, или разведывательный.
- Накануне вечером Россия также атаковала Сумы и Сумскую область. В частности, на областной центр летела скоростная цель.
В Сумах слышали взрыв утром 25 июля. Причиной стало сбивание вражеского дрона, который заметили над городом. Кроме того, Россия ударила авиационными бомбами по Сумской области.
О взрывах в Сумах стало известно в 5:17 утра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Этой же ночью В Днепре и Павлограде прогремели взрывы