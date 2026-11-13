Сотрудники СБУ добровольно собирали деньги на залог, – адвокат генерала Дуки

Об этом сообщил адвокат Юрий Сухов, передает 24 канал.

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Позиция стороны защиты

По словам Сухова, большую часть средств на залог для генерал-майора Сергея Дуки вроде бы добровольно собрали именно сотрудники СБУ.

Дука, как заявила сторона защиты, до сих пор остается сотрудником СБУ, несмотря на увольнение с ранее занимаемой должности.

Кроме того, генерал находится под охраной спецподразделения "Альфа". Адвокат пояснил, что такие меры безопасности обусловлены тем, что его подзащитный находится в списке россиян на уничтожение.

Сухов также отрицал утверждение следователей о том, что должностное лицо спецслужбы якобы сопротивлялось правоохранителям с оружием. По его словам, прокурор не предоставил никаких доказательств того, что именно Дука повредил телефоны во время обыска.

Напомним, ранее мы писали, что Сергей Дук был задержан в начале ноября в рамках операции НАБУ и САП "Карфаген". Его подозревают в содействии теневому бизнесу и мошенническим колцентрам.

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Суд определил подозреваемому заключение под стражу с альтернативой залога в 65 миллионов гривен. В пятницу, 13 ноября, был выпущен из СИЗО после внесения полной суммы залога.

Ранее СМИ писали, что сотрудников СБУ призвали присоединиться к сбору средств на залог для Сергея Дуки.