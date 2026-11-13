Співробітники СБУ добровільно збирали гроші на заставу, – адвокат генерала Дуки

Про це повідомив адвокат Юрій Сухов, передає 24 Канал.

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Позиція сторони захисту

За словами Сухова, більшу частину коштів на заставу для генерал-майора Сергія Дуки начебто добровільно зібрали саме співробітники СБУ.

Дука, як заявила сторона захисту, досі залишається співробітником СБУ, попри звільнення із раніше займаної посади.

Крім того, генерал перебуває під охороною спецпідрозділу "Альфа". Адвокат пояснив, що такі заходи безпеки обумовлені тим, що його підзахисний перебуває у "списку росіян на знищення".

Сухов також заперечив твердження слідчих про те, що посадовець спецслужби нібито чинив опір правоохоронцям зі зброєю. За його словами, прокурор не надав жодних доказів того, що саме Дука пошкодив телефони під час обшуку.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Сергія Дуку затримали на початку листопада в рамках операції НАБУ та САП "Карфаген". Його підозрюють у сприянні тіньовому бізнесу та шахрайським колцентрам.

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Суд визначив підозрюваному тримання під вартою з альтернативою застави в 65 мільйонів гривень. У п'ятницю, 13 листопада, його випустили з СІЗО після внесення повної суми застави.

Додамо, що раніше ЗМІ писали, що співробітників СБУ закликали долучитися до збору коштів на заставу для Сергія Дуки.