В связи с ударом по Северному мосту: что известно о изменениях в движении транспорта в Киеве

Движение по Северному мосту приостановили / STRINGER / AFP
Ночью Россия совершила атаку на Северный мост в Киеве. Движение по мосту в обоих направлениях было приостановлено.
Автобусы, ранее курсировавшие через Северный мост, направлены в объезд через Подольский мостовой переход. Об этом сообщили в КГГА.
популярные видео
Как изменилось движение транспорта после удара по Северному мосту
Транспорт временно курсирует так:
- № 21, 73, 101 – до станции метро "Контрактовая площадь";
- № 29-ТР – с Дарницкой площади до станции метро "Контрактовая площадь";
- № 30-ТР – на двух участках: улица Милославская – станция метро "Почайная" (через улицу Новоконстантиновскую); улица Кадетская роща – станция метро "Почайная";
- № 31-ТР – от улицы Милославской до станции метро "Лукьяновская" через улицу Глубочицкую (по схеме автобуса № 112);
- № 47-ТР – со станции метро "Минская" достанции метро "Почайна".
Тем временем на Северном мосту идет ликвидация последствий атаки. Виталий Кличко заявил о повреждении дорожного полотна, контактной троллейбусной линии, линии электропередач.
Напомним, в ночь на 7 ноября Россия нанесла баллистический удар по Киеву. В городе повреждены жилые дома и детсад. Также в результате атаки есть раненые, среди них – ребенок.
Связанные темы:
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии