В связи с ударом по Северному мосту: что известно о изменениях в движении транспорта в Киеве

Автобусы, ранее курсировавшие через Северный мост, направлены в объезд через Подольский мостовой переход. Об этом сообщили в КГГА.

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Как изменилось движение транспорта после удара по Северному мосту

Транспорт временно курсирует так:

№ 21, 73, 101 – до станции метро "Контрактовая площадь";

№ 29-ТР – с Дарницкой площади до станции метро "Контрактовая площадь";

№ 30-ТР – на двух участках: улица Милославская – станция метро "Почайная" (через улицу Новоконстантиновскую); улица Кадетская роща – станция метро "Почайная";

№ 31-ТР – от улицы Милославской до станции метро "Лукьяновская" через улицу Глубочицкую (по схеме автобуса № 112);

№ 47-ТР – со станции метро "Минская" достанции метро "Почайна".

Тем временем на Северном мосту идет ликвидация последствий атаки. Виталий Кличко заявил о повреждении дорожного полотна, контактной троллейбусной линии, линии электропередач.

Напомним, в ночь на 7 ноября Россия нанесла баллистический удар по Киеву. В городе повреждены жилые дома и детсад. Также в результате атаки есть раненые, среди них – ребенок.