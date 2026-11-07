Через удар по Північному мосту: що відомо про зміни у русі транспорту Києва

Автобуси, які раніше курсували через Північний міст, спрямовано в об'їзд через Подільський мостовий перехід. Про це повідомили в КМДА.

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Як змінився рух транспорту після удару по Північному мосту?

Транспорт тимчасово курсує так:

№ 21, 73, 101 – до станції метро "Контрактова площа";

№ 29-ТР – з Дарницької площі до станції метро "Контрактова площа";

№ 30-ТР – на двох ділянках: вулиця Милославська – станція метро "Почайна" (через вулицю Новокостянтинівську); вулиця Кадетський гай – станція метро "Почайна";

№ 31-ТР – від вулиці Милославської до станції метро "Лук'янівська" через вулиці Глибочицьку (за схемою автобуса № 112);

№ 47-ТР – зі станції метро "Мінська" достанції метро "Почайна".

Тим часом на Північному мосту триває ліквідація наслідків атаки.

Віталій Кличко заявив про пошкодження дорожнього полотна, контактної тролейбусної лінії, лінії електропередач.

Нагадаємо, у ніч проти 7 листопада Росія завдала балістичного удару по Києву. У місті пошкоджені житлові будинки і дитсадок. Також внаслідок атаки є поранені, серед них – дитина.