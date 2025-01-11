В Татарстане горит завод. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские телеграм-каналы.

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Сотрудников эвакуируют

Российские телеграм-каналы пишут, что на заводе Танеко в Нижнекамске вспыхнул пожар. Предварительно, там горит одна из колонн. Кроме этого, там звучит воздушная тревога.

Очевидцы якобы рассказали, что с территории завода происходит эвакуация сотрудников. В России традиционно настаивают, что пострадавших нет.

На заводе пожар: смотрите видео

Воздушную тревогу объявили из-за угрозы ударов беспилотниками. Местным поступило соответствующее сообщение от МЧС. Людей просят оставаться дома и не подходить к окнам.

В аэропорту Нижнекамска ввели план "Ковер".

Жители Елабуги сообщают о прожекторах в небе на фоне угрозы атаки БПЛА.

Прожекторы в небе Татарстана: смотрите видео

Сейчас официальной информации относительно этого нет. Российские власти никак это не комментировали.

В России не впервые угроза дронов

В российских городах в последнее время неспокойно. Кроме этого, там часто объявляют угрозу ударных дронов и ограничивают работу аэропортов. Например, россияне пожаловались на атаку БПЛА утром 11 января. В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска вводили временные ограничения на прием и вылет воздушных судов.

По предварительной информации, в этих регионах была угроза атаки БПЛА. Впоследствии в Росавиации сообщили, что все ранее наложенные ограничения на полеты были сняты в 7:30.

Еще ранее стало известно об ударе по нефтебазе в российском Энгельсе. Пожар не могли ликвидировать несколько дней. В результате атаки дронов на нефтебазу было введено чрезвычайное положение, и во время ликвидации пожара погибли по меньшей мере двое пожарных.

Из-за пожара жители Энгельса чувствовали "дискомфорт". Мол, дым шел в направлении города. Впрочем, в пятницу, 10 января, ситуация "улучшилась", ведь ветер изменил направление и теперь дым не идет в направлении города.

Пожар на нефтебазе влияет на военные возможности России, в частности на способность атаковать гражданские объекты Украины. В Генштабе ВСУ отметили, что удар по нефтебазе "Комбинат Кристалл" существенно снижает возможности врага наносить удары.