У Татарстані горить завод. Про це пише 24 Канал із посиланням на російські телеграм-канали.
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Співробітників евакуйовують
Російські телеграм-канали пишуть, що на заводі Танеко у Нижньокамську спалахнула пожежа. Попередньо, там горить одна з колон. Крім цього, там звучить повітряна тривога.
Очевидці нібито розповіли, що з території заводу відбувається евакуація співробітників. У Росії традиційно наполягають, що постраждалих немає.
На заводі пожежа: дивіться відео
Повітряну тривогу оголосили через загрозу ударів безпілотниками. Місцевим надійшло відповідне повідомлення від МНС. Людей просять залишатися вдома та не підходити до вікон.
В аеропорту Нижньокамська ввели план "Килим".
Жителі Єлабуги повідомляють про прожектори у небі на тлі загрози атаки БпЛА.
Прожектори у небі Татарстану: дивіться відео
Наразі офіційної інформації стосовно цього немає. Російська влада ніяк це не коментувала.