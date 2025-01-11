У Татарстані горить завод. Про це пише 24 Канал із посиланням на російські телеграм-канали.

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Співробітників евакуйовують

Російські телеграм-канали пишуть, що на заводі Танеко у Нижньокамську спалахнула пожежа. Попередньо, там горить одна з колон. Крім цього, там звучить повітряна тривога.

Очевидці нібито розповіли, що з території заводу відбувається евакуація співробітників. У Росії традиційно наполягають, що постраждалих немає.

На заводі пожежа: дивіться відео

Повітряну тривогу оголосили через загрозу ударів безпілотниками. Місцевим надійшло відповідне повідомлення від МНС. Людей просять залишатися вдома та не підходити до вікон.

В аеропорту Нижньокамська ввели план "Килим".

Жителі Єлабуги повідомляють про прожектори у небі на тлі загрози атаки БпЛА.

Прожектори у небі Татарстану: дивіться відео

Наразі офіційної інформації стосовно цього немає. Російська влада ніяк це не коментувала.