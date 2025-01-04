Всего из 30 ударных БПЛА удалось сбить 14. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Командование Воздушных сил.

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Что известно о российской атаке "Шахедами"

В течение 4 января россияне запустили по Украине 30 "Шахедов" и беспилотников-имитаторов различных типов с северо-восточного направления. По состоянию на 20:00 в Воздушных силах сообщили, что удалось сбить 14 вражеских БПЛА. Еще 16 беспилотников-имитаторов были локально потеряны без негативных последствий.

Сколько БпЛА сбили 4 января / Инфографика Воздушных сил

Россияне не прекращают атаковать Украину и терроризировать мирное население. В частности, 4 января они ударили по Сумской области "Шахедом", который был заряжен шрапнелью – артиллерийским боеприпасом, созданным для поражения живой силы на открытой местности.

В результате атаки российских дронов-камикадзе в поселке Песчаное повреждены пять жилых домов.

Что известно об атаке России 3 января

3 января Россия нанесла удары ракетами различных типов, а именно:

5 зенитными управляемыми ракетами С-300 по Курской области;

3 баллистическими ракетами "Искандер-М" по Черниговской области;

3 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 по Днепропетровской области.

Россияне также запустили 32 ударных БПЛА типа "Шахед" и беспилотники-имитаторы различных типов с северо-восточного направления. Силам ПВО удалось сбить 3 ракеты и 13 дронов.