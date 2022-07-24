Мероприятие собрало больше всего посетителей с 2015 года. Главной причиной стала война против Украины. Журналист Шимон Бриман рассказал, что сопереживание всколыхнуло симпатию израильтян ко всему украинскому, информирует 24 канал.

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На фестиваль пришли более 3 тысяч человек

По словам Бримана, была огромная очередь израильтян, которые хотели войти в клуб "Гавана" в Тель-Авиве, где проходил фестиваль. Организаторы мероприятия арендовали там не один зал, как обычно, а 3. Через несколько часов фестиваль посетили более 3500 человек.

Организаторами инвента стали общественная организация Israeli Friends of Ukraine при поддержке канадской благотворительной организации Ukrainian Jewish Encounter и посольства Украины в Израиле.



Фестиваль в Тель-Авиве / Фото Шимона Бримана

Собранные деньги передадут в Украину

Сопредседатель "Израильских Друзей Украины" Вячеслав Фельдман заявил, что на все собранные деньги во время фестиваля закупят медикаменты для пострадавших в Украине.

Мы сегодня веселимся здесь, но не забываем о том, что идет страшная война против Украины,

– подчеркнул он.



"Этно-Хутор" в Израиле / Фото Шимона Бримана

В переполненных залах звучали украинские песни, продавались украинские сувениры и изделия мастеров. Спрос на вышиванки соревновался только со спросом на украинские вареники.

Для детей работали мастер-классы по изобразительному искусству. Главный раввин Украины Моше Асман, который внезапно посетил фестиваль, мгновенно стал "звездой" мероприятия. Он отметил, что "немного света может разогнать много тьмы!"



Посетители фестиваля / Фото Шимона Бримана

К слову, представитель посольства Украины во время фестиваля вручил Вячеславу Фельдману и Анне Жаровой украинские ордена "За заслуги" третьей степени согласно указу президента Владимира Зеленского.

Бриман подытожил, что главным было чувство причастности всех гостей. Это была грандиозная встреча друзей Украины, настоящий культурный мост между Израилем и Украиной.



Гости были одеты в вышиванки / Фото Шимона Бримана



Фестиваль в Тель-Авиве / Фото Шимона Бримана

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