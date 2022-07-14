Договариваться с Израилем нужно украинской стороне

Однако похоже, что это не так. Впрочем, никаких претензий американскому лидеру Украина не может, ведь позиция Израиля относительно вооруженной помощи – это только наша проблема. Об этом 24 каналу заявил военный эксперт Олег Жданов.

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Он отметил, что вряд ли ее будет решать кто-нибудь другой. кто-то другой, поэтому Украине нужно напрямую договариваться с правительством Израиля о военной помощи. Это работа наших дипломатов.

Вместе с тем, Жданов назвал виды техники, которую Украина хотела бы получить. В первую очередь, он отметил израильскую авиацию, сказав, что она – одна из лучших в мире, а в вопросе модернизации самолетов эта страна "впереди всей планеты".

У них очень хорошие противотанковые ракетные комплексы, неплохая артиллерия и очень хорошие танки.

– добавил военный эксперт.

Израиль не может тайно поставлять оружие Украине

Также он высказался по мнению других экспертов, которые говорят, что, возможно, Израиль уже поставляет Украине оружие, но не афиширует этого. Жданов этого предположения не разделяет.

Он считает, что в современном мире в эру интернета просто невозможно сохранить в тайне такую информацию, а тем более на протяжении почти 5 месяцев.

"Если бы образцы израильского оружия были на передовом, поверьте, кто-то уже опубликовал хотя бы одну фотографию и показал бы ее, или где-то на видео или на фото прошло бы вооружение израильского производства", - пояснил Жданов.

Если бы такой вариант был правдив, зрители и эксперты, которые просматривают огромный объем информации в интернете, уже заметили бы это, а такая информация стала бы публичной.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал об оружии, которое Украина хотела бы получить от Израиля: смотрите видео