Домовлятися з Ізраїлем потрібно українській стороні

Однак, схоже, що це не так. Втім жодних претензій американському лідеру Україна не може, адже позиція Ізраїлю щодо збройної допомоги – це лише наша проблема. Про це 24 каналу заявив військовий експерт Олег Жданов.

Зверніть увагу Через війну Рош га-Шан в Умані – під загрозою: ізраїльтян закликали не їхати в Україну

Він зауважив, що навряд чи її буде вирішувати хтось інший. хтось інший, тому Україні потрібно безпосередньо домовлятися з урядом Ізраїлю щодо військової допомоги. Це робота для наших дипломатів.

Разом з тим Жданов назвав види техніки, яку Україна хотіла б отримати. Насамперед він відзначив ізраїльську авіацію, сказавши, що вона – одна з найкращих у світі, а у питанні модернізації літаків ця країна "попереду усієї планети".

У них дуже гарні протитанкові ракетні комплекси, непогана артилерія та дуже добрі танки,

– додав військовий експерт.

Ізраїль не може таємно постачати зброю Україні

Також він висловився щодо думок інших експертів, які говорять, що, можливо, Ізраїль вже постачає Україні зброю, але не афішує цього. Жданов цього припущення не поділяє.

Він вважає, що у сучасному світі в еру інтернету просто неможливо зберегти в таємниці таку інформацію, а тим паче протягом майже 5 місяців.

"Якби зразки ізраїльської зброї були на передовій, повірте, хтось би вже опублікував хоча б одну фотографію і показав би її, або ж десь на відео чи на фото промайнуло б озброєння ізраїльського виробництва", – пояснив Жданов.

Відтак, якби такий варіант був правдивим, глядачі та експерти, які переглядають величезний обсяг інформації в інтернеті, вже помітили б це, а така інформація стала б публічною.

Військовий експерт Олег Жданов розповів про зброю, яку Україна хотіла б отримати від Ізраїлю: дивіться відео