Захід зібрав найбільше відвідувачів з 2015 року. Головною причиною стала війна проти України. Журналіст Шимон Бріман розповів, що співпереживання сколихнуло симпатію ізраїльтян до всього українського, інформує 24 канал.

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На фестиваль прийшли понад 3 тисячі людей

За словами Брімана, простяглася величезна черга ізраїльтян, які бажали увійти до клубу "Гавана" у Тель-Авіві, де проходив фестиваль. Організатори заходу орендували там не одну залу, як зазвичай, а 3. За кілька годин фестиваль відвідали понад 3500 осіб.

Організаторами івенту стали громадська організація Israeli Friends of Ukraine за підтримки канадської благодійної організації Ukrainian Jewish Encounter та посольства України в Ізраїлі.



Фестиваль у Тель-Авіві / Фото Шимона Брімана

Зібрані гроші передадуть в Україну

Співголова "Ізраїльських Друзів України" В'ячеслав Фельдман заявив, що на всі зібрані гроші під час фестивалю закуплять медикаменти для постраждалих в Україні

Ми сьогодні веселимось тут, але не забуваємо про те, що йде страшна війна проти України,

– наголосив він.



"Етно-Хутір" в Ізраїлі / Фото Шимона Брімана

У переповнених залах звучали українські пісні, продавали українські сувеніри та вироби майстрів. Попит на вишиванки змагався лише з попитом на українські вареники.

Для дітей працювали майстер-класи з образотворчого мистецтва. Головний рабин України Моше Асман, який раптово відвідав фестиваль, миттєво став "зіркою" заходу. Він зазначив, що "трохи світла можуть розігнати багато пітьми!"



Відвідувачі фестивалю / Фото Шимона Брімана

До слова, представник посольства України під час фестивалю вручив В'ячеславу Фельдману та Ганні Жаровій українські ордена "За заслуги" третього ступеня згідно з указом президента Володимира Зеленського.

Бріман підсумував, що головним було почуття причетності всіх гостей. Це була грандіозна зустріч друзів України, справжній культурний міст між Ізраїлем та Україною.



Гості були одягнені у вишиванки / Фото Шимона Брімана



Фестиваль у Тель-Авіві / Фото Шимона Брімана

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