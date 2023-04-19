Как сообщила пресс-служба полиции Тернопольщины, несчастный случай произошел около 15:30 в понедельник, 17 апреля. И все могло бы завершиться благополучно, однако пенсионерка, 1937 года рождения, потеряла равновесие и упала.

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У женщины диагностировали перелом бедра

Сразу после инцидента к ней подбежали люди, чтобы помочь встать и узнать о самочувствии. Как видно из опубликованного полицией видео, вероятно, подошла также мама с виновником инцидента.

Однако после наезда 86-летняя женщина нуждалась в помощи не только прохожих, но и медиков, поэтому ее доставили в больницу. Там медики диагностировали у пострадавшей перелом бедра.

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Родителей ребенка разыскивают

Следователи Тернополя разыскивают родителей ребенка, причастного к травмированию пенсионерки. Они просят откликнуться не только их, но и очевидцев события.

Для этого в полиции Тернопольской области оставили номера, по которым можно оставить информацию:

+38(067)351-38-37,

+38(050)102-02-36.

"Анонимность гарантируется", – подчеркнули правоохранители.

Люди возмущены прокатом игрушечных машинок в центре Тернополя

Заметим, что в комментариях к сообщению полиции жители Тернополя выразили возмущение и деятельностью предпринимателей, организовавших прокат в центре города, где всегда много людей, в частности, пожилых и маленьких детей. Они уверены, что случаев травм из-за такого бизнеса много.

Так что правоохранителей просят обратить внимание не только на родителей мальчика, но и на бизнесменов. В частности, они подчеркнули, что предприниматели не выдают чеки об оплате десятилетиями.

А если ребенок травмируется, как родителям доказать, что они использовали данную услугу?! Но и в принципе к данному случаю это тоже касается! И машинка развивает бешеную скорость!

– отметили в комментариях.

Также тернополяне отметили, что человек на прогулке по центру города должен чувствовать себя в безопасности. "Подобные развлечения должны быть отгорожены":