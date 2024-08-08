В Тернополе судили 17-летнюю студентку Технического колледжа, которую пытался изнасиловать парень. Этому есть значительное количество свидетелей, однако обвинили именно девушку из-за ее вида и состояния.

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Были признаки алкогольного опьянения

В материалах суда указано, что студентка 11 июня 2024 года примерно в 18:00 возле ТРЦ "Подоляны", на улице Тектильной, 28ч, находилась в пьяном виде с явными признаками алкогольного опьянения, а именно резким запахом из полости рта, а также была в грязной одежде, чем оскорбляла человеческое достоинство и общественную мораль.

Во время суда она категорически отрицала свою вину. Девушка рассказала, что действительно распивала с одногруппниками слабоалкогольные напитки. Когда все разошлись, один из парней попросил показать ему дорогу к одному из ресторанов. Они решили сократить дорогу и пойти мимо заброшенного здания. Там парень повалил несовершеннолетнюю на землю и пытался изнасиловать, однако девушка начала кричать и ей на помощь прибежали прохожие, которые и вызвали полицию.

В суде девушка рассказала, что когда она вместе с полицейскими приехала в участок, ей сказали написать в объяснениях, что указанных обстоятельств не было. Поскольку ее мать находится за границей, а отец имеет другую семью, она проживает с отчимом.

Когда тот приехал в отдел полиции, девушка уже написала письменные объяснения. Он не захотел разбираться, что было на самом деле, а затем она подписала эти объяснения.

Также девушка подала заявление, в котором просила наказать ее обидчика. Она настаивала, что предыдущие объяснения "написаны под диктовку и под давлением сотрудников полиции".

Позиция полиции

Инспектор СЮП Тернопольского районного управления полиции ГУНП в Тернопольской области Маслюк Х.П. объяснила, что вызов в милицию действительно поступил из-за совершения развратных действий в отношении несовершеннолетней.

На место выехали следователи. Однако правоохранители не устанавливали обстоятельств нападения на нее, а вместо этого увидели в ее действиях правонарушения.

Суд закрыл дело

Суд закрыл дело по обвинениям против девушки. Материалы о нападении на студентку направили в Тернопольскую окружную прокуратуру, чтобы там внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований и начали следствие.

Прокуроры также должны проверить действия сотрудников полиции, которых несовершеннолетняя обвинила в давлении.