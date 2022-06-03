В Тернополе простились с журналистом и военным Виталием Дерехом

В Тернополе прошло прощание с Виталием Дерехом – журналистом и командиром противотанкового отдела. Он погиб сражаясь за нашу свободу под Попасной на Востоке Украины.

Церемония похорон прошла через 5 дней после того, как стало известно об этом – 2 июня. Мужу было всего 34 года.

Подробнее Возле Попасной погиб тернопольский журналист Виталий Дерех

Родными воина вручили пластунское отличие

Провести Героя в последний путь пришли его родные, друзья и собратья. Также были члены организации Пласт, в которую когда-то входил и сам Виталий. Они вручили родным защитника Железный пластовый крест.

"Дерех – легенда Пласта, журналист, бесстрашный путешественник и философ. С 6 лет и до гибели – активен в организации "Пласт – украинский скаутинг". Пластун-скоб. Соучредитель и воспитатель в пластовом шалаше мне Ивана Гавдиды", – вспоминает товарищ погибшего Назар . Зелинко.

Прощание с Виталием Дерехом в Тернополе: смотрите видео

Что известно о Виталии Дерехе

Мужчина всегда придерживался принципов преданности родине, исповедуемых пластом. Еще в 16 лет он стал участником оранжевой революции. Затем прошел и Майдан, а сразу после него отправился на войну. С 2014 года сражался с врагом на Донбассе в составе батальона "Айдар". После начала полномасштабного вторжения вступил в ряды Отдельной Бригады Специального Назначения имени Ивана Богуна.

Церемония похорон Виталия Дереха / Фото "Терен"

31 мая мужчину вспомнили теплыми словами и собратьями по службе. Они акцентировали, что Виталий не только погиб за родину, но и делал для нее очень многое.

Он был из тех, кто не любит, когда о нем говорят, но именно о таких хочется говорить. Он спас не одну жизнь и уничтожил немало вражеской техники,

– написали в бригаде имени Ивана Богуна.

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Виталий работал журналистом в изданиях "20 минут" и "RIA плюс". В 2016 году боец получил почетное государственное отличие – орден "За мужество" ІІІ степени.

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