Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Что известно о взрывах в Тернополе

Тревогу в Тернопольской области объявили в 02:05 7 июня. Воздушные силы предупреждали о движении "Шахедов".

Тернопольская область – угроза ударных БПЛА!

– писали военные.

Уже в 02:27 стало известно о громких звуках в Тернополе. Об этом писали местные журналисты.

"В Тернополе слышны звуки взрывов, вероятно, работает ПВО", – сообщили корреспонденты Суспильного.

В 02:35 журналисты написали о повторных взрывах в Тернополе. Уже через 5 минут воздушную тревогу в области отменили.

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