Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
До теми Росія атакує Україну "Шахедами": для яких областей найбільша загроза
Що відомо про вибухи у Тернополі
Тривогу у Тернопільській області оголосили о 02:05 7 червня. Повітряні сили попереджали про рух "Шахедів".
Тернопільська область – загроза ударних БпЛА!
– писали військові.
Уже о 02:27 стало відомо про гучні звуки у Тернополі. Про це писали місцеві журналісти.
"У Тернополі чутно звуки вибухів, ймовірно, працює ППО", – повідомили кореспонденти Суспільного.
О 02:35 журналісти написали про повторні вибухи у Тернополі. Уже через 5 хвилин повітряну тривогу в області скасували.
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