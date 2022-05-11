В Тернопольской области "братья-волонтеры" за пожертвования для ВСУ купили себе элитные автомобили

В Тернопольской области двух братьев, которые занимаются "волонтерством", подозревают в хищении пожертвований для Вооруженных Сил. Злоумышленники использовали для своих нужд более 2 миллионов гривен.

Братья решили цинично нажиться на войне

Эти деньги мужчинам жертвовать небезразличные люди, ведь думали, что помогают украинским защитникам. Тернополяне же позорно украли пожертвования, которые должны были помочь Украине в войне против России.

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В то время, когда все украинцы объединились для общей победы над агрессором, есть те, кто пользуется положением. Следователи установили, что два брата из Лановеччины в начале войны создали благотворительную организацию и собирали деньги якобы на нужды ВСУ.

За это время было собрано миллионы гривен, за которые злоумышленники приобрели иностранную валюту, автомобили премиум класса, мобильные телефоны последних моделей. При этом псевдоволонтеры регулярно делали в соцсетях видеоотчеты о передаче на территории боевых действий автомобилей и других вещей военнослужащим,

– рассказали в прокуратуре.

По данным следствия, злоумышленники присвоили себе:

автомобили Land Rover и Audi Q5;

мобильные телефоны Apple IPhone 13 Pro Max;

другие материальные ценности на общую сумму более 2 миллионов гривен.

Один автомобиль братья зарегистрировали на себя, а другим – пользовались по доверенности. Для одного из автомобилей мошенники даже хотели получить "особые" номера.

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Во время обысков правоохранители кроме машин и телефонов изъяли у злоумышленников:

37 тысяч долларов,

более 2 тысяч фунтов стерлингов,

почти 7 тысяч евро.

Мужчин планируют заключить под стражу

Псевдоволонтеров задержали по статье об использовании благотворительных пожертвований граждан на нужды ВСУ для личного обогащения во время военного положения. Вскоре суд изберет им меру пресечения. Прокуроры будут настаивать, чтобы это было содержание под стражей. В то же время, на все изъятое имущество могут наложить арест.

Расследование еще продолжается.

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