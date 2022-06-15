Новость сообщил Владимир Труш – глава Тернопольской ОВА. Он призвал людей не публиковать фото и видео, даже если их уже сделали.
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Все видео и фото, публикуемые с ракетных обстрелов, с места сбития ракет, с воронками или обломками ракет, будут расцениваться как корректировка огня и оказание помощи врагу,
– говорится в сообщении.
Он подчеркнул, что после нанесения ракетного удара врагу важно знать, добился ли он успеха. Выкладывая фото и видео, люди могут скорректировать прилеты. Враг может нанести повторный удар.
Людей призывали не подвергать область опасности. Кроме того, местные жители попросили доверять только официальным источникам информации.
Какая ситуация в Тернопольской области
Российские захватчики 11 июня нанесли ракетный удар по Тернопольщине . Враг ударил по Чорткову. Из акватории Черного моря кафиры выпустили по городу 4 ракеты.
Из-за ракетного удара пострадали 22 человека. Российские захватчики повредили школу, спортивное заведение и детсад.
Президент Владимир Зеленский заявил, что в циничном ударе россиян не было ни одного тактического или стратегического смысла. Украинский лидер подчеркнул: это – террор.
Во время воздушной тревоги 14 июня силы ПВО сбили в небе над областью несколько российских ракет.
"Сегодня наши силы ПВО сработали на отлично. Было сбито ряд ракет, не буду говорить, сколько и где они. Жертв нет", – сообщил Труш.