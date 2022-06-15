Новину повідомив Володимир Труш – голова Тернопільської ОВА. Він закликав людей не публікувати фото та відео, навіть якщо вже зробили їх.

Зауважте Ракетні атаки по Заходу України та 32 тисячі знищених окупантів: основне за 111 день війни

Всі відео та фото, які публікуватимуться з ракетних обстрілів, з місця збиття ракет, з воронками чи уламками ракет, розцінюватиметься, як корегування вогню та надання допомоги ворогу,

– мовиться у повідомленні.

Він наголосив, що після завдання ракетного удару ворогові важливо знати, чи досягнув він успіху. Викладаючи фото та відео, люди можуть скоригувати прильоти. Ворог може завдати повторний удар.

Людей закликали не наражати область на небезпеку. Окрім того, місцевих жителів попросили довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Зауважте! Також українцям нагадали, що не можна ігнорувати повітряну тривогу. Коли сповіщають про небезпеку, необхідно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно, аж доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя. Ракетні удари забрали життя багатьох українців.

Яка ситуація на Тернопільщині

Російські загарбники 11 червня завдали ракетного удару по Тернопільщині. Ворог вдарив по Чорткову. З акваторії Чорного моря окупанти випустили по місту 4 ракети.

Через ракетний удар постраждали 22 людей. Російські загарбники пошкодили школу, спортивний заклад і дитсадок.

Президент Володимир Зеленський заявив, що в цинічному ударі росіян не було жодного тактично чи стратегічного сенсу. Український лідер наголосив: це – терор.

Під час повітряної тривоги 14 червня сили ППО збили у небі над областю декілька російських ракет.

"Сьогодні наші сили ППО спрацювали на відмінно. Було збило низку ракет, не буду казати, скільки і де вони. Жертв немає", – повідомив Труш.

Зауважте – ворог атакував Одещину з Криму 2 ракетами "Онікс": дивіться відео