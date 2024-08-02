Все они созданы в рамках российской информационной операции по дискредитации мобилизации в Украине и действий ТЦК. Они функционируют под хэштегом #ценемояукраина.

Смотрите также Дипфейки, инфоалиби и теории заговоров: почему в соцсетях царит хаос и как от этого уберечься За месяц российский тег собрал 10 миллионов просмотров Деструктивный тег #ценемояукраина в тиктоке оказался одним из трех самых популярных в конце июля. Речь идет о 41 тысяче публикаций в неделю и 10 миллионах просмотров. Невероятные результаты как на хэштег, которого еще месяц назад фактически не существовало. Каким же было наше удивление, когда поиск на платформе не выдал ни одного аутентичного профиля, который делал бы контент на эту тему,

– говорят журналисты Texty.org.ua.

Им удалось установить, что сейчас в тиктоке есть сотни идентичных профилей, созданных с целью распространения видео о неправомерных действиях ТЦК или актеров, которые играют представителей ТЦК. "Вопрос о правдивости самих видео мы даже не рассматриваем, ведь речь идет о 2100 аккаунтов, которые всеми способами пытаются обойти алгоритмы платформы и завируситься среди украинцев", – добавляют в издании.

К сожалению, даже одна российская ботоферма в тиктоке на такое количество аккаунтов может за несколько недель собрать более 200 тысяч лайков и получить более 4 миллионов просмотров на горячих темах.

Как выявить российских ботов

Все обнаруженные аккаунты похожи: у них одинаковые аватарки и названия, идентичное описание и одни и те же видео. Их администрированием занимается российская структура – в России она рекламирует онлайн-казино.

Она и подобные ей структуры создают тысячи аккаунтов и называют их пафосно: "Народный протест", "Правда Украины", "Голос Украины" и тому подобное.

Аватарку они выбирают патриотическую и абстрактную: с флагом Украины или гербом, женщину с венком или в вышиванке, или – всем одновременно.

Аватарки, которые используют российские боты / Фото Texty.org.ua

Впоследствии в этих аккаунтах появляется контент и хэштеги с названиями населенных пунктов или популярные вроде #тцк, #НародПротиТЦК, #беззаконие, #ПротестТЦК, которые, к слову, могут быть написаны с ошибками.

"Делаете постановочные ролики, но это дорого, надо платить актерам, оператору и так далее, поэтому для оптимизации бюджета можно собрать самые эмоциональные видео из анонимных телеграмм-каналов (на водяные знаки можно не обращать внимания - их наличие даже к лучшему, они добавляют "надежности" первоисточникам). А чтобы тикток не заблокировал видео как неавторское, не сопоставил со своей базой опровергнутых фейков или не отмечал как такое, содержащее сцены насилия (продвижение таких видео ограничено), его можно немножко обработать. Например, наложить сверху полупрозрачную картинку или повернуть по диагонали. Правда, эти самые "фильтры" станут характерным признаком всей фермы. Зато позволят превратить несколько десятков видео на несколько тысяч", – рассказали в Texty.org.ua.

Теги, которыми пользуется российская ботоферма / Фото Texty.org.ua

На каждом канале можно публиковать примерно одно видео в день. Можно одно и то же. В идеале еще немного накрутить просмотры под каждым видео с помощью своих же ботов,

– говорят в издании.

В описании аккаунта, как правило, указывается телеграмм-канал – его в отличие от тиктока никто не заблокирует.