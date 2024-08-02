Усі вони створені у межах російської інформаційної операції щодо дискредитації мобілізації в Україні й дій ТЦК. Вони функціонують під хештегом #ценемояукраїна.

Дивіться також Діпфейки, інфоалібі та теорії змов: чому в соцмережах панує хаос і як від цього вберегтися За місяць російський тег зібрав 10 мільйонів переглядів Деструктивний тег #ценемояукраїна у тіктоці виявився одним із трьох найпопулярніших наприкінці липня. Йдеться про 41 тисячу публікацій на тиждень та 10 мільйонів переглядів. Неймовірні результати як на хештег, якого ще місяць тому фактично не існувало. Яким же було наше здивування, коли пошук на платформі не видав жодного автентичного профілю, який робив би контент на цю тему,

– кажуть журналісти Texty.org.ua.

Їм вдалося встановити, що наразі в тіктоці є сотні ідентичних профілів, створених з метою поширення відео про неправомірні дії ТЦК або акторів, які грають представників ТЦК. "Питання про правдивість самих відео ми навіть не розглядаємо, адже йдеться про 2100 акаунтів, які всіма способами намагаються обійти алгоритми платформи та завіруситися серед українців", – додають у виданні.

На жаль, навіть одна російська ботоферма у тіктоці на таку кількість акаунтів може за кілька тижнів зібрати більш як 200 тисяч лайків та отримати більш як 4 мільйони переглядів на гарячих темах.

Як виявити російських ботів

Усі виявлені акаунти схожі: у них однакові аватарки й назви, ідентичний опис і одні й ті ж відео. Їх адмініструванням займається російська структура – у Росії вона рекламує онлайн-казино.

Вона та подібні їй структури створюють тисячі акаунтів та називають їх пафосно: "Народний протест", "Правда України", "Голос України" тощо.

Аватарку вони обирають патріотичну та абстрактну: з прапором України чи гербом, жінку з вінком чи у вишиванці, або ж – усім одночасно.

Аватарки, які використовують російські боти / Фото Texty.org.ua

Згодом у цих акаунтах з'являється контент та хештеги із назвами населених пунктів або популярні на кшталт #тцк, #НародПротиТЦК, #беззаконня, #ПротестТЦК, які, до слова, можуть бути написані із помилками.

"Робите постановочні ролики, але це дорого, треба платити акторам, операторові й так далі, тому для оптимізації бюджету можна зібрати найемоційніші відео з анонімних телеграм-каналів (на водяні знаки можна не зважати — їх наявність навіть на краще, вони додають "надійності" першоджерелам). А щоб тікток не заблокував відео як неавторське, не зіставив зі своєю базою спростованих фейків або не відмічав як таке, що містить сцени насильства (просування таких відео обмежене), його можна трошки обробити. Наприклад, накласти згори напівпрозору картинку або повернути по діагоналі. Щоправда, ці самі "фільтри" стануть характерною ознакою всієї ферми. Зате дадуть змогу перетворити кілька десятків відео на кілька тисяч", – розповіли у Texty.org.ua.

Теги, якими користується російська ботоферма / Фото Texty.org.ua

На кожному каналі можна публікувати приблизно одне відео на день. Можна одне й те саме. В ідеалі ще трохи накрутити перегляди під кожним відео з допомогою своїх же ботів,

– кажуть у виданні.

В описі акаунту, як правило, вказується телеграм-канал – його на відміну від тіктоку ніхто не заблокує.