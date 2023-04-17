Сообщается, что пожар пытаются потушить. Однако российские пожарные демонстрируют "отрицательный успех". Пока они бегают и суетятся, смотрим, как оно говорит. Потому что кадры пожара опубликовали в сети. 24 Канал.

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Сообщают, что горит-пылает Велижановский тракт. В сети пытаются угадать, что могло стать причиной пожара. Среди самых популярных вариантов – классика "неудачно покурили" и "учение".

Пожар в Тюмени: смотрите видео соцсетей

Российские пожарные пока испытывают "отрицательный успех": смотрите видео из сети

Пострадавших, традициооно для Росси, нет. Абсурдных заявлений от местных властей о причинах пожара – пока тоже. В то же время, учитывая их "отрицательный креатив", можно ожидать сообщений о зайцах-диверсантах, которые подожгли траву.