Повлияет и на Байдена: как покушение изменит рейтинг Трампа

В Пенсильвании 13 июля было совершено покушение на жизнь Дональда Трампа. Это событие может повлиять на его шансы стать будущим президентом США.

Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн, отметив, что попытка убить Трампа значительно повлияет на его рейтинг на выборах. Он, однозначно, возрастет.

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Покушение на Трампа

Уриэль Эпштейн считает, что в предвыборной кампании команда Трампа будет использовать покушение на его жизнь, чтобы повлиять на решение избирателей. На фотографиях после инцидента кандидат от республиканцев с кровью на лице выглядит решительным и сильным человеком.

Я надеюсь, что демократы поймут, что вести предвыборную гонку с Джозефом Байденом они не смогут. Ведь это покушение повлияет и на него,

– сказал он.

По словам исполнительного директора, демократической партии придется найти кого-то на замену Байдена. Те американцы, которые не решили за кого голосовать, из-за последних событий, могут отдать предпочтение Трампу.

Эпштейн подчеркнул, что любое насилие в политической сфере является опасным. Его необходимо осуждать и не допускать.

Другие покушения в истории США

Угроза жизни политика не является чем-то исключительным в США. Уже был случай, когда к бывшему спикеру Палаты представителей домой пришел убийца. Женщины там не было, но он едва не убил ее мужа.

Уриэль Эпштейн отметил, что реакция в обществе США на эти два покушения была разной. Сейчас все осуждают такие действия, а когда-то насмехались.

Тогда сам Трамп и его сын издевались над пострадавшим мужчиной, комментируя это событие с юмором,

– отметил исполнительный директор Renew Democracy Initiative.

Он подчеркнул, что насилие против любого должно быть неприемлемым и наказываться законом.