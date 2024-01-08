В трех областях Украины еще продолжаются аварийно-спасательные работы, – Зеленский

Вечером 8 января Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам. Он сообщил, что в трех регионах еще продолжаются спасательные работы после утренних обстрелов.

Во время обращения Зеленский рассказал о последствиях нынешних обстрелов и важных международных разговорах. Об этом пишет 24 канал.

Смотрите также Россия массированно атаковала Украину "Кинжалами" и не только: все, что известно об обстреле 8 января

В 3 областях до сих пор продолжаются спасательные работы

Президент сообщил, что на вечер в трех областях Украины еще продолжаются аварийно-спасательные работы после ударов российской армии: Донецкая, Херсонская и Хмельницкая область.

Я благодарен всем спасателям, полицейским, работникам коммунальных служб, кто привлечен. Сегодняшнее утро снова, к сожалению, началось с массированной ракетной атаки. Харьков и область, Запорожье, Кривой Рог, Хмельницкая область. 45 человек пострадали, и по состоянию на данный момент известно о четырех погибших. Мои соболезнования родным и близким! Государство-террорист непременно почувствует наш ему ответ,

– сказал украинский президент.

Состоялись 3 международных разговора

Владимир Зеленский сказал, что сейчас, 8 января, состоялись 3 международных разговора сегодня.

Сначала – Эмир Кувейта. Я поблагодарил за поддержку независимости и территориальную целостность нашего государства. Рассказал о ситуации с российским террором – о постоянных ракетных ударах, ударах дронов по нашим городам и селам. Заверил, что, несмотря на все, Украина останется одним из доноров глобальной продовольственной безопасности и в целом стабильности,

– сообщил президент.

Кроме того, глава государства общался с Королем Бахрейна. Он поблагодарил его за участие в предыдущих встречах по Формуле мира и пригласил принять участие в новой встрече, которая запланирована в Давосе.

Вечером же состоялся разговор с Эмиром Катару. По словам президента, особенно значимой для него была тема освобождения наших пленных.

Посредничество Катара, лидерство этого государства уже доказало свою результативность, и я благодарен за готовность и дальше сотрудничать, чтобы вернуть домой из российской неволи больше украинцев и украинок, взрослых и детей,

– рассказал он.

Кроме того, стороны обсудили и работу по Формуле мира и организацию предстоящего саммита мира с участием мирового большинства.

Также Владимир Зеленский поблагодарил Катара за поддержку гуманитарной инициативы "Зерно из Украины" и в целом усилий по защите мирной навигации в Черном море.

Январь будет насыщенным по отношению к внешней политике

Президент сообщил, что провел совещание по дальнейшей международной работе и, по его словам, "этот месяц будет насыщен с точки зрения нашей внешней политики".

Много шагов будет, и я уверен: сможем усилить наше государство. Наша ПВО. Нашу работу с партнерами по дронам. А также по поводу санкций против России – как тех, которые уже применены… Жизненно важно ликвидировать любые возможные схемы обхода санкций. Работаем и над новыми санкциями: архитектура давления на Россию должна укрепляться. И еще одна приоритетная задача – приблизить реальные решения для использования в интересах Украины и впоследствии – конфискацию российских активов для восстановления справедливости. Террорист должен платить больше всего за ущерб от террора, и Россия заплатит,

– отметил он.

Традиционно он поблагодарил всех, кто помогает Украине и украинцев, которые заботятся о своей стране и окружении.