Об этом на ютуб-канале ФЕЙГИНLIVE рассказал советник главы ОПУ Алексей Арестович, передает 24 канал. Он также отметил, что такие люди зря полагают, что политики и чиновники думают так же. Это не так, потому что некоторые чиновники даже занимаются стратегическим планированием.

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По словам Алексея Арестовича, скорое окончание войны, для России означает "выжить". Что они будут делать через полгода, когда наберутся сил – повторно нападут.

Если россияне думают, что этого никто не понимает – очень зря. Их нужно добивать, какие еще переговоры,

– убежден Арестович.

"Почему я так спокоен – потому что я был в этих переговорах полтора года и вот уже 9 месяц я снова о них слышу, а вместо этого – российская армия отступает в пятый раз", – резюмирует советник Ермака.

Подробнее о потенциальных переговорах Украины и России: смотрите видео

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