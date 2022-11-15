Про це на ютуб-каналі ФЕЙГИНLIVE розповів радник глави ОПУ Олексій Арестович, передає 24 канал. Він також зазначив, що такі люди дарма гадають, що політики та високопосадовці думають так само. Це не так, бо деякі високопосадовці навіть займаються стратегічним плануванням.

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За словами Олексія Арестовича, швидке закінчення війни, для Росії означає "вижити". Що вони будуть робити за пів року, коли наберуться сил – повторно нападуть.

Якщо росіяни гадають, що цього ніхто не розуміє – дуже даремно. Їх потрібно добивати, які ще переговори,

– переконаний Арестович.

"Чому я такий спокійний – бо я був в цих переговорах півтора роки і от вже 9 місяць я знову про них чую, а натомість – російська армія відступає вп’яте", – резюмує радник Єрмака.

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