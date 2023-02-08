Да, в Искендерунском районе поднялся уровень моря, а дороги, площади и рабочие места на прибрежной дороге были затоплены.
Важно Мощные землетрясения в Турции и Сирии: количество жертв возросло до более чем 9 600 человек
Людей эвакуировали
Здания и предприятия на бульваре эвакуировали из-за подъема морской воды. Очевидцы отмечают, что с одной стороны – разгорающийся в порту пожар и завалы в результате землетрясения, с другой – подъем уровня моря. Отмечают, что картина – ужасная.
Землетрясения в Турции: что известно
- В Турции и Сирии 6 февраля произошли масштабные землетрясения. Толчки были один за другим.
- Пострадали ряд крупных турецких городов. Речь идет о Газиантепе, Кахраманмараше, Хатайе, Османии, Адиямане, Малатье, Шанлиурфе, Адане, Диярбакыре, Килисе.
- Магнидуты оценивали более чем в 7 баллов. Стихия была настолько масштабной, что рушились целые дома.
- Общее число жертв в Турции и Сирии возросло до 9638 человек.
- Сообщали, что погибли два украинца, однако информации не подтвердилась. Людей извлекли из-под завалов. Это была мама с дочерью. Кроме того, 4 украинца пострадали, но они получили незначительные повреждения.