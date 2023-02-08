Да, в Искендерунском районе поднялся уровень моря, а дороги, площади и рабочие места на прибрежной дороге были затоплены.

Важно Мощные землетрясения в Турции и Сирии: количество жертв возросло до более чем 9 600 человек

Людей эвакуировали

Здания и предприятия на бульваре эвакуировали из-за подъема морской воды. Очевидцы отмечают, что с одной стороны – разгорающийся в порту пожар и завалы в результате землетрясения, с другой – подъем уровня моря. Отмечают, что картина – ужасная.

İskenderun'da bir yanda limanda büyüyen yangın, bir yanda enkaz altında yardım eli bekleyen insanlar ve o insanların aileleri.. bir yandan da deniz seviyesinin yükselmesi...



Tarifsiz hisler içindeyim... pic.twitter.com/awBJwqtf3y — Erol Tümtaş (@eroltumtas) February 7, 2023

After the #earthquake, the sea level rose in the Iskenderun district of #Hatay, and the roads, squares, and workplaces on the coastal road were flooded. Buildings and businesses on the boulevard were evacuated due to the height of the sea waters.#Turkey #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/lAClqKFdRz — Demiroren News Agency English (@dhaenglish) February 8, 2023

Землетрясения в Турции: что известно