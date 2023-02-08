Так, в Іскендерунському районі піднявся рівень моря, а дороги, площі та робочі місця на прибережній дорозі були затоплені.

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Людей евакуювали

Будівлі та підприємства на бульварі евакуювали через піднесення морської води. Очевидці наголошують, що з одного боку – пожежа, що розгоряється в порту, та завали внаслідок землетрусу, з іншого – підйом рівня моря. Зазначають, що картина – жахлива.

İskenderun'da bir yanda limanda büyüyen yangın, bir yanda enkaz altında yardım eli bekleyen insanlar ve o insanların aileleri.. bir yandan da deniz seviyesinin yükselmesi...



Tarifsiz hisler içindeyim... pic.twitter.com/awBJwqtf3y — Erol Tümtaş (@eroltumtas) February 7, 2023

After the #earthquake, the sea level rose in the Iskenderun district of #Hatay, and the roads, squares, and workplaces on the coastal road were flooded. Buildings and businesses on the boulevard were evacuated due to the height of the sea waters.#Turkey #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/lAClqKFdRz — Demiroren News Agency English (@dhaenglish) February 8, 2023

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