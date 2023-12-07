В Укрэнерго заявили о привлечении аварийной помощи. Ее предоставили 3 страны: Словакия, Польша и Румыния. Об этом заявил Владимир Кудрицкий – председатель правления НЭК "Укрэнерго".

Обратите внимание Возможен дефицит электроэнергии: украинцев просят снизить потребление

Компенсировать дефицит электроэнергии могут помочь два фактора: это как можно более быстрый выход из ремонта блоков теплоэлектростанций и увеличение объемов импорта электроэнергии из европейских стран.

– говорится в сообщении.

Почему возникла такая ситуация

Подчеркнули, что в течение дня 7 декабря импорт электроэнергии очень ограничен. По словам Кудрицкого, "Укрэнерго" обеспечило возможность импорта из Европы на уровне 1700 МВт. Речь идет о мощности практически 2 атомных блоков. Отмечают, что этого импорта хватило бы, чтобы не прибегать к аварийной помощи.

Кудрицкий подчеркнул, что в то же время этот импорт очень ограниченно поступает в нашу энергосистему. Причины – экономические и регуляторные. Потому пришлось привлечь помощь от соседей.

Помочь урегулировать ситуацию может каждый. Украинцев призывают к экономному электропотреблению. Это поможет урегулировать ситуацию.