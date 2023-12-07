В Укренерго заявили про залучення аварійної допомоги. Її надали 3 країни: Словаччина, Польща та Румунія. Про це заявив Володимир Кудрицький – голова правління НЕК "Укренерго".

Зверніть увагу Можливий дефіцит електроенергії: українців просять знизити споживання

Компенсувати дефіцит електроенергії можуть допомогти два фактори: це якомога швидший вихід з ремонту блоків теплоелектростанцій та збільшення обсягів імпорту електроенергії з європейських країн,

– мовиться у повідомленні.

Чому виникла така ситуація

Наголосили, що упродовж дня 7 грудня імпорт електроенергії – дуже обмежений. За словами Кудрицького, "Укренерго" забезпечило можливість імпорту з Європи на рівні 1700 МВт. Мовиться про потужність фактично 2 атомних блоків. Наголошують, що цього імпорту вистачило б, аби не вдаватися до аварійної допомоги.

Кудрицький наголосив, що водночас цей імпорт дуже обмежено поступає в нашу енергосистему. Причини – економічні та регуляторні. Тому довелося залучити допомогу від сусідів.

Допомогти врегулювати ситуацію може кожен. Українців закликають до ощадливого електроспоживання. Це допоможе врегулювати ситуацію.