Теплее всего будет, уже традиционно, на Юге Украины. Кое-где столбики термометров покажут аж +8 градусов.

В декабре в Украине будет много дождя, – народный синоптик поделился прогнозом на зиму

Прогноз погоды от Наталки Диденко.

Как пишет синоптикиня Наталья Диденко , 2 декабря мощный антициклон будет определять сухую погоду по всей Украине. Мокрый снег или дождь будут только на:

Одесской области,

Юге Крыма

Винницкой области.

В пятницу будет холодно. В ближайшую ночь температура воздуха составит -1...-6 градусов, в северной части Украины кое-где -5...-9 градусов. Днем столбики термометров будут колебаться на уровне -2…+2 градуса. Максимально ожидают +7 градусов.

В Киеве 2 декабря осадков не ожидается, на дорогах гололедица. В ближайшую ночь в Киеве -5...-7 градусов, а днем 0...-2 градуса мороза.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра.

На западе Украины на протяжении всего дня будет облачная погода. Вечером будет идти мелкий снег, температура воздуха будет составлять 0…+2 градуса. Синоптики предупреждают об гололеде на дорогах в западных и северных областях. На Востоке небо будет покрыто облаками, но осадков не будет. Минимально столбики термометров покажут -6...-4 градуса.

На севере солнце будет редко появляться из-за облаков, но осадков не будет. Столбики термометров покажут 0...+2 градуса. На юге будет несколько теплее – +1...+3 градуса.

Облачная погода продержится в Киеве весь день. Ночью, вероятно, пройдет снег. Весь день, начиная с утра, пройдет без осадков. Столбики термометров покажут -2...0 градусов.

Погода в городах Украины

Ужгород – +1...+3

Львов – 0...+2

Ивано-Франковск – 0...+2

Тернополь – 0...+2

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – 0...+2

Луцк – 0...+2

Ровно – -1...+1

Житомир – 0...+2

Винница – 0...+2

Одесса – +1...+3

Николаев – 0...+2

Херсон – +1...+3

Симферополь – +6…+8

Кропивницкий – -1…+1

Черкассы – -4...-2

Чернигов – 0...+2

Суммы – 0...+2

Полтава – 0...+2

Днепр – 0...+2

Запорожье – 0...+2

Донецк – -1...+1

Луганск – -6...-4

Харьков – 0...+2

Киев – -2...0



Прогноз погоды на 2 декабря / Фото Укргидрометцентра.