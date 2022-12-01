Найтепліше буде, вже традиційно, на Півдні України. Подекуди стовпчики термометрів покажуть аж +8 градусів.
Важливо У грудні в Україні буде багато дощу, – народний синоптик поділився прогнозом на зиму
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Як пише синоптикиня Наталка Діденко, 2 грудня потужний антициклон визначатиме суху погоду в усій Україні. Мокрий сніг або дощ будуть лише на:
- Одещині,
- Півдні Криму
- Вінниччині.
У п'ятницю буде помірно холодно. Найближчої ночі температура повітря становитиме -1...-6 градусів, у північній частині України подекуди -5...-9 градусів. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться на рівні -2…+2 градуси. Максимально очікують +7 градусів.
У Києві 2 грудня опадів не очікується, на дорогах ожеледиця. Найближчої ночі в Києві -5...-7 градусів, а вдень 0...-2 градуси морозу.
Прогноз погоди від Укргідрометцентру
На Заході України протягом усього дня погода буде похмурою. Увечері йтиме дрібний сніг, температура повітря складатиме 0…+2 градуси. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах у західних та північних областях. На Сході небо буде вкрите хмарами, але опадів не буде. Мінімально стовпчики термометрів покажуть -6...-4 градуси.
На Півночі сонце буде рідко з'являтися з-за хмар, але опадів не буде. Стовпчики термометрів покажуть 0...+2 градуси. Натомість на Півдні буде дещо тепліше – +1...+3 градуси.
Хмарна погода протримається у Києві увесь день. Уночі, можливо, пройде сніг. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів. Стовпчики термометрів покажуть -2...0 градусів.
Погода у містах України
Ужгород – +1...+3
Львів – 0...+2
Івано-Франківськ – 0...+2
Тернопіль – 0...+2
Чернівці – 0...+2
Хмельницький – 0...+2
Луцьк – 0...+2
Рівне – -1...+1
Житомир – 0...+2
Вінниця – 0...+2
Одеса – +1...+3
Миколаїв – 0...+2
Херсон – +1...+3
Сімферополь – +6…+8
Кропивницький – -1…+1
Черкаси – -4...-2
Чернігів – 0...+2
Суми – 0...+2
Полтава – 0...+2
Дніпро – 0...+2
Запоріжжя – 0...+2
Донецьк – -1...+1
Луганськ – -6...-4
Харків – 0...+2
Київ – -2...0
Прогноз погоди на 2 грудня / Фото Укргідрометцентру