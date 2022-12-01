Найтепліше буде, вже традиційно, на Півдні України. Подекуди стовпчики термометрів покажуть аж +8 градусів.

Важливо У грудні в Україні буде багато дощу, – народний синоптик поділився прогнозом на зиму

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Як пише синоптикиня Наталка Діденко, 2 грудня потужний антициклон визначатиме суху погоду в усій Україні. Мокрий сніг або дощ будуть лише на:

Одещині,

Півдні Криму

Вінниччині.

У п'ятницю буде помірно холодно. Найближчої ночі температура повітря становитиме -1...-6 градусів, у північній частині України подекуди -5...-9 градусів. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться на рівні -2…+2 градуси. Максимально очікують +7 градусів.

У Києві 2 грудня опадів не очікується, на дорогах ожеледиця. Найближчої ночі в Києві -5...-7 градусів, а вдень 0...-2 градуси морозу.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

На Заході України протягом усього дня погода буде похмурою. Увечері йтиме дрібний сніг, температура повітря складатиме 0…+2 градуси. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах у західних та північних областях. На Сході небо буде вкрите хмарами, але опадів не буде. Мінімально стовпчики термометрів покажуть -6...-4 градуси.

На Півночі сонце буде рідко з'являтися з-за хмар, але опадів не буде. Стовпчики термометрів покажуть 0...+2 градуси. Натомість на Півдні буде дещо тепліше – +1...+3 градуси.

Хмарна погода протримається у Києві увесь день. Уночі, можливо, пройде сніг. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів. Стовпчики термометрів покажуть -2...0 градусів.

Погода у містах України

Ужгород – +1...+3

Львів – 0...+2

Івано-Франківськ – 0...+2

Тернопіль – 0...+2

Чернівці – 0...+2

Хмельницький – 0...+2

Луцьк – 0...+2

Рівне – -1...+1

Житомир – 0...+2

Вінниця – 0...+2

Одеса – +1...+3

Миколаїв – 0...+2

Херсон – +1...+3

Сімферополь – +6…+8

Кропивницький – -1…+1

Черкаси – -4...-2

Чернігів – 0...+2

Суми – 0...+2

Полтава – 0...+2

Дніпро – 0...+2

Запоріжжя – 0...+2

Донецьк – -1...+1

Луганськ – -6...-4

Харків – 0...+2

Київ – -2...0



Прогноз погоди на 2 грудня / Фото Укргідрометцентру