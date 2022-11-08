Однако, говорят синоптики, потепление ненадолго задержится в Украине. Уже с 14 ноября нас ждет очередное похолодание.
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Прогноз погоды от Наталки Диденко.
Синоптик Наталья Диденко отметила, что с 9 ноября в Украине значительно потеплеет. Температура воздуха в среднем составит +10...+14 градусов, немного прохладнее будет в восточных областях +7...+10 градусов.
Южный антициклон организует сухую, часто даже солнечную погоду в большинстве наших областей – дождей в среду не будет. А вот туманы будут,
– заметила синоптик.
В Киеве 9 ноября ожидается потепление до +13 градусов. Диденко объяснила, что теплая погода будет продолжаться в течение текущей недели, а уже на следующей – с 14 ноября – придет логическое ноябрьское похолодание.
Прогноз погоды от Укргидрометцентра
Утром небо на Западе будет ясным, а днем покроется облаками, которые не будут исчезать до конца дня. Однако осадков не будет. Температура воздуха составит +12...+14 градусов. На Востоке будет гораздо прохладнее – +6…+8 градусов. Небо также будет покрыто облаками, но дождей не будет.
На Севере утро будет пасмурным, но облака будут занимать свое место под солнцем до самого вечера. Без осадков. Воздух прогреется до +9...+11 градусов. На Юге с самого утра на небе не будет оставаться ни облака, но до конца дня погода будет ясной, +10...+12 градусов.
Облака в Киеве закроют небо с самого утра и продержатся до позднего вечера, но осадков не прогнозируют. Столбики термометров покажут +10...+12 градусов.
Погода в городах Украины 9 ноября
Ужгород – +10...+12
Львов – +12...+14
Ивано-Франковск – +12...+14
Тернополь – +11...+13
Черновцы – +11...+13
Хмельницкий – +11...+13
Луцк – +11...+13
Ровно – +11...+13
Житомир – +11...+13
Винница – +11...+13
Одесса – +11...+13
Николаев – +10...+12
Херсон – +9...+11
Симферополь – +9...+11
Кропивницкий – +9...+11
Черкассы – +9...+11
Чернигов – +9...+11
Сумы – +9...+11
Полтава – +8...+10
Днепр – +7...+9
Запорожье – +7...+9
Донецк – +5...+7
Луганск – +6...+8
Харьков – +6...+8
Киев – +10...+12
Прогноз погоды на 9 ноября / Фото Укргидрометцентра
В Луганске солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Без осадков.