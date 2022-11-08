Однако, говорят синоптики, потепление ненадолго задержится в Украине. Уже с 14 ноября нас ждет очередное похолодание.

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Прогноз погоды от Наталки Диденко.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что с 9 ноября в Украине значительно потеплеет. Температура воздуха в среднем составит +10...+14 градусов, немного прохладнее будет в восточных областях +7...+10 градусов.

Южный антициклон организует сухую, часто даже солнечную погоду в большинстве наших областей – дождей в среду не будет. А вот туманы будут,

– заметила синоптик.

В Киеве 9 ноября ожидается потепление до +13 градусов. Диденко объяснила, что теплая погода будет продолжаться в течение текущей недели, а уже на следующей – с 14 ноября – придет логическое ноябрьское похолодание.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Утром небо на Западе будет ясным, а днем покроется облаками, которые не будут исчезать до конца дня. Однако осадков не будет. Температура воздуха составит +12...+14 градусов. На Востоке будет гораздо прохладнее – +6…+8 градусов. Небо также будет покрыто облаками, но дождей не будет.

На Севере утро будет пасмурным, но облака будут занимать свое место под солнцем до самого вечера. Без осадков. Воздух прогреется до +9...+11 градусов. На Юге с самого утра на небе не будет оставаться ни облака, но до конца дня погода будет ясной, +10...+12 градусов.

Облака в Киеве закроют небо с самого утра и продержатся до позднего вечера, но осадков не прогнозируют. Столбики термометров покажут +10...+12 градусов.

Погода в городах Украины 9 ноября

Ужгород – +10...+12

Львов – +12...+14

Ивано-Франковск – +12...+14

Тернополь – +11...+13

Черновцы – +11...+13

Хмельницкий – +11...+13

Луцк – +11...+13

Ровно – +11...+13

Житомир – +11...+13

Винница – +11...+13

Одесса – +11...+13

Николаев – +10...+12

Херсон – +9...+11

Симферополь – +9...+11

Кропивницкий – +9...+11

Черкассы – +9...+11

Чернигов – +9...+11

Сумы – +9...+11

Полтава – +8...+10

Днепр – +7...+9

Запорожье – +7...+9

Донецк – +5...+7

Луганск – +6...+8

Харьков – +6...+8

Киев – +10...+12



Прогноз погоды на 9 ноября / Фото Укргидрометцентра

В Луганске солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Без осадков.