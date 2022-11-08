Однак, як кажуть синоптики, потепління затримається в Україні не довго. Вже з 14 листопада на нас чекає чергове похолодання.

Цікаво В Україні сильно й різко похолодає: коли готуватися до погіршення погоди

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що від 9 листопада в Україні значно потепліє. Температура повітря в середньому становитиме +10...+14 градусів, трохи прохолодніше буде у східних областях – +7...+10 градусів.

Південний антициклон організує суху, часто навіть сонячну, погоду в більшості наших областей – дощів у середу не буде. А от тумани будуть,

– зауважила синоптикиня.

У Києві 9 листопада очікується потепління до +13 градусів. Діденко пояснила, що тепла погода триватиме протягом поточного тижня, а вже наступного – з 14 листопада – прийде логічне листопадове похолодання.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Вранці небо на Заході буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Однак опадів не буде. Температура повітря складе +12...+14 градусів. На Сході буде значно прохолодніше – +6...+8 градусів. Небо також буде вкрите хмарами, але дощів не буде.

На Півночі ранок буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів. Повітря прогріється до +9...+11 градусів. На Півдні із самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмарки, та до кінця дня погода буде ясною, +10...+12 градусів.

Хмари у Києві закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора, але опадів не прогнозують. Стовпчики термометрів покажуть +10...+12 градусів.

Погода у містах України 9 листопада

Ужгород – +10...+12

Львів – +12...+14

Івано-Франківськ – +12...+14

Тернопіль – +11...+13

Чернівці – +11...+13

Хмельницький – +11...+13

Луцьк – +11...+13

Рівне – +11...+13

Житомир – +11...+13

Вінниця – +11...+13

Одеса – +11...+13

Миколаїв – +10...+12

Херсон – +9...+11

Сімферополь – +9...+11

Кропивницький – +9...+11

Черкаси – +9...+11

Чернігів – +9...+11

Суми – +9...+11

Полтава – +8...+10

Дніпро – +7...+9

Запоріжжя – +7...+9

Донецьк – +5...+7

Луганськ – +6...+8

Харків – +6...+8

Київ – +10...+12



Прогноз погоди на 9 листопада / Фото Укргідрометцентру

У Луганську сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.