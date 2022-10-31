Должен был организовать убийство Буданова и Резникова: в Украине будут судить агента Кремля

В Украине будут судить агента российских спецслужб за организацию заказных убийств. Сам он из Луганщины, но воевал на стороне боевиков. После 24 февраля мужчину завербовали в России и отправили на "задачу".

Злоумышленник с 2014 года поддерживал вооруженную агрессию России против Украины. Он лично участвовал в боевых действиях – был в рядах так называемой "народной милиции" квазиреспублики в Луганской области.

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Мужчину завербовали в России

После начала полномасштабного вторжения мужчина находился на территории России. Там его завербовали представители генштаба армии кафиров.

В мае 2022 года житель Луганщины получил от российских кураторов задание. Он должен был подготовить заказное убийство украинского военного – руководителя одного из подразделений, воюющего с агрессором.

Для этого агент привлек исполнителя – киевлянина, который согласился под заказ. В частности, еще один злоумышленник должен был следить за объектом, а затем застрелить его.



Агента задержали правоохранители / Фото Офиса генпрокурора

Убийства которых чиновников планировал агент

Убийство руководителя подразделения должно было стать "тестовой" задачей перед выполнением других заказных убийств политических и публичных лиц нашего государства:

Министра обороны Украины, то есть Алексея Резникова;

руководителя ГУР МО Украины – Кирилла Буданова;

одного из руководителей "Национального корпуса",

советника одного из министров и других.

Российские кураторы обещали за убийство каждого от 100 тысяч долларов.

В августе стражи порядка задержали организатора на территории Волынской области. В настоящее время он находится под стражей. Обвинительный акт против него уже направили в Печерский районный суд Киева.

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