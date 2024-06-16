Есть предположение, что на изготовление и замену поврежденного оборудования необходимо 8 – 10 лет, чтобы вернуться к привычным условиям жизни. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал 24 Каналу, что по исследованиям есть реальная перспектива восстановить все до комфортных условий за 2 года.

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Перспективы восстановления украинской энергетики

Александр Харченко считает, что есть шанс за 2 года вернуть энергосистему в состояние, когда ограничения будут не нужны.

Есть фактор, который может повлиять на быстрое восстановление мощностей – это Запорожская АЭС. Если нам удастся ее деоккупировать и вернуть в работу хотя бы половину энергоблоков, то это значительно улучшит ситуацию,

– отметил директор Центра исследований энергетики.

Он добавил, что есть еще много над чем работать. По мнению Харченко, прогнозы по восстановлению украинской энергетики за 8 – 10 лет слишком пессимистичны, потому что можно справиться значительно быстрее.

Ситуация с энергосистемой в Украине