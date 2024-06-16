Є припущення, що на виготовлення і заміну пошкодженого обладнання необхідно 8 – 10 років, щоб повернутись до звичних умов життя. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів 24 Каналу, що за дослідженнями є реальна перспектива відновити все до комфортних умов за 2 роки.
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Перспективи відновлення української енергетики
Олександр Харченко вважає, що є шанс за 2 роки повернути енергосистему до стану, коли обмеження будуть не потрібні.
Є фактор, який може вплинути на швидке відновлення потужностей – це Запорізька АЕС. Якщо нам вдасться її деокупувати й повернути в роботу хоча б половину енергоблоків, то це значно покращить ситуацію,
– наголосив директор Центру досліджень енергетики.
Він додав, що є ще багато над чим працювати. На думку Харченка, прогнози щодо відновлення української енергетики за 8 – 10 років надто песимістичні, бо можна впоратись значно швидше.
Ситуація з енергосистемою в Україні
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