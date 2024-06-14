Такие прогнозы, по мнению генерального директора компании Yasno Сергея Коваленко довольно возможны. Впрочем, все будет зависеть от ряда конкретных обстоятельств.
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Нужно готовиться к худшему
По мнению Коваленко, к зимним отключениям нужно готовиться, исходя из того, что свет будет 5 – 6 часов в день. В то же время он отметил, что в конце августа этот прогноз нужно будет обновить.
Если отвечать на вопросы: 6 – 5 часов света для потребителей в день – это достаточно реально, но я думаю, что может быть лучше. Это зависит от того, сколько мы восстановим,
– отметил гендиректор Yasno.
Коваленко также добавил, что зимой пик потребления электроэнергии еще больше, чем летом. Он спрогнозировал, что генерационный дефицит может составлять 30 – 35%.
По его мнению, весь прогноз на зиму базируется на трех факторах. Первое – сможем ли мы увеличить физическую возможность импорта электроэнергии. Коваленко надеется, что до конца лета или начала отопительного сезона у нас увеличится физическая возможность для импорта. Второе – все атомные блоки ремонтируются сейчас, чтобы все работало зимой. Третье – энергетики частично отремонтируют то, что можно отремонтировать.
Также он добавил, что отключения будут зависеть, в частности, и от температуры. Если зима будет теплой и будет +10 градусов в среднем, то это будет для нас положительно. Если же, в основном будет -15 и холоднее, то это повлияет негативно, потому что чем ниже температура, тем больше потребление на отопление.
Коваленко напомнил, что летом пик потребления электроэнергии на 30% больше, чем в марте – апреле из-за использования кондиционеров, а также из-за ремонта атомной генерации. Сейчас дефицит электричества составляет от 15 до 25%.
Текущая ситуация в энергосистеме и прогнозы
- Ситуация в украинской энергосистеме остается сложной. Сообщают, что в ближайшее время отключения света могут стать длиннее. Это связано с тем, что один из энергоблоков-тысячников АЭС выведут в ремонт.
- Министерство образования и науки Украины обнародовало дополнительные разъяснения относительно информации об экономии электроэнергии в учебных заведениях. В ведомстве отмечают, что важно ответственно относиться к энергосбережению.
- Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал 24 Каналу, что из-за российских атак Украина потеряла более 9 гигаватт мощностей. Ситуация очень серьезная и непростая, ведь прошлой зимой максимальное потребление электроэнергии было 18 гигаватт.
- Соответственно, когда 9 из них повреждены, то даже несмотря на то, что сейчас лето и меньше потребления, к сожалению, этой электроэнергии не хватает, чтобы покрыть текущие расходы.
- Впрочем, пока Укрэнерго не предусматривает возможность системной аварии (блэкаута) в энергосистеме Украины, а также в отдельных ее регионах. Безусловно, это прогноз без учета возможных российских массированных обстрелов.