Такие прогнозы, по мнению генерального директора компании Yasno Сергея Коваленко довольно возможны. Впрочем, все будет зависеть от ряда конкретных обстоятельств.

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Нужно готовиться к худшему

По мнению Коваленко, к зимним отключениям нужно готовиться, исходя из того, что свет будет 5 – 6 часов в день. В то же время он отметил, что в конце августа этот прогноз нужно будет обновить.

Если отвечать на вопросы: 6 – 5 часов света для потребителей в день – это достаточно реально, но я думаю, что может быть лучше. Это зависит от того, сколько мы восстановим,

– отметил гендиректор Yasno.

Коваленко также добавил, что зимой пик потребления электроэнергии еще больше, чем летом. Он спрогнозировал, что генерационный дефицит может составлять 30 – 35%.

По его мнению, весь прогноз на зиму базируется на трех факторах. Первое – сможем ли мы увеличить физическую возможность импорта электроэнергии. Коваленко надеется, что до конца лета или начала отопительного сезона у нас увеличится физическая возможность для импорта. Второе – все атомные блоки ремонтируются сейчас, чтобы все работало зимой. Третье – энергетики частично отремонтируют то, что можно отремонтировать.

Также он добавил, что отключения будут зависеть, в частности, и от температуры. Если зима будет теплой и будет +10 градусов в среднем, то это будет для нас положительно. Если же, в основном будет -15 и холоднее, то это повлияет негативно, потому что чем ниже температура, тем больше потребление на отопление.

Коваленко напомнил, что летом пик потребления электроэнергии на 30% больше, чем в марте – апреле из-за использования кондиционеров, а также из-за ремонта атомной генерации. Сейчас дефицит электричества составляет от 15 до 25%.

Текущая ситуация в энергосистеме и прогнозы