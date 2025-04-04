В Украине дорожают лекарства вне списка "ТОП-100" от Минздрава: рост цен достиг 10%

С 1 марта 2025 года в Украине заработало постановление Кабинета Министров №168, которое предусматривает снижение цен на ряд лекарственных средств. В соответствии с законодательными изменениями, Министерство здравоохранения определило перечень из более 100 лекарств, на которые предполагалось снижение цены минимально на 30%.

В ведомстве также отмечали, что соответствующий перечень в дальнейшем будет расширяться и охватит еще 160 позиций, сообщает УНН, передает 24 Канал.

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Производители лекарств получили преимущество

По информации аналитических платформ, снижение цен на лекарства, которые попали в ТОП-100 действительно произошло. Они подешевели в среднем на 25%. В то же время это лишь вернуло цены на лекарства до уровня, который был летом-осенью 2024 года.

По лекарственным средствам, которые не вошли в перечень Минздрава, есть противоположная тенденция. Согласно аналитике рынка, в марте цена таких препаратов выросла на 5-10% по сравнению с февралем. То есть, несмотря на государственное регулирование, многие лекарства продолжают дорожать.

Снижение цен на препараты не нанесло большого ущерба производителям, потому что за два года (2023-2024) они создали "запас прочности" благодаря системному повышению цен. За этот период цены на лекарства в среднем выросли на 30%, что фактически компенсировало потери от скидки, которую ввело государство.

Вместе с требованием снизить цену некоторых, но не всех, лекарств на 30%, производители получили значительное преимущество. Правительство разрешило им не заключать маркетинговые соглашения с аптеками, то есть не предоставлять скидки ритейлу на свои препараты. Это освободило производителям около 500 миллионов гривен, которые ранее включались в цену лекарств для их продвижения.

Зато выросли цены на другие препараты

Ожидалось, что это поможет снизить цены не только на перечень Минздрава, но и на другие отечественные препараты. Впрочем, анализ свидетельствует об обратном: лекарства, не попавшие в список, не только не подешевели, но и демонстрируют дальнейший рост стоимости.

Например, в перечень Минздрава вошел препарат "Лоратадин" производства фармкомпании "Дарница" – его стоимость была зафиксирована на уровне 41,50 гривен. Однако другие производители этого же препарата, продукция которых не включена в список, продолжают повышать цены. В марте средний рост стоимости "Лоратадина" от альтернативных производителей составил 5-10%.

Другой пример – популярный обезболивающий препарат "Анальгин", который не вошел в ТОП-100, но цены на него также выросли. Как и в предыдущем случае, подорожание произошло в марте, и в среднем его цена выросла на 5-10%.

Ранее аптеки могли предоставлять скидки на лекарства благодаря маркетинговым соглашениям с производителями. Это, свою очередь, позволяло снижать цены и поддерживать различные социальные проекты. После запрета маркетинговых соглашений, аптеки потеряли соответствующую возможность и были вынуждены поднять наценку для компенсации потерь.

Если раньше наценка была 10-15%, теперь она составляет до 30%. Возникает проблема в которой производители не хотят терять прибыль, аптеки должны поднимать цены, а в конце концов страдают пациенты, которые вынуждены платить за лекарства дороже.