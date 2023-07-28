Из-за непогоды есть отключение потребителей 420 населенных пунктов в 10 областях Украины. В частности, шквальный ветер в некоторых областях обрушил деревья и повредил линии электропередач.
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Без света более 140 тысяч абонентов
Из-за непогоды отключались потребители в следующих областях:
- Винницкой,
- Днепропетровской,
- Кировоградской,
- Запорожский,
- Киевской,
- Одесской,
- Сумской,
- Полтавской,
- Черниговской,
- Харьковской.
В отдельных районах продолжается восстановление.
Больше всего от непогоды пострадала Днепропетровская область
В Минэнерго уточнили, что на утро оставалось без света более 140 тысяч абонентов. Большинство из них – на Днепропетровщине, где обесточены 165 населенных пунктов, без света – более 66 тысяч потребителей.
Из-за непогоды на одной из гидроэлектростанций отключалась линия электропередачи, из-за чего нагрузка на станцию снизилась с 210 МВт до 0.
Через короткий промежуток времени нагрузка была восстановлена. Также из-за грозы выключалась линия оператора системы передачи электроэнергии Укрэнерго 330 кВ в Сумской области.
Серьезные повреждения в Дергачах
Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что в связи со стихией, которая прошлась по Харьковской области минувшей ночью, городские линии электропередачи получили существенные повреждения.
На утро 28 июля в Дергачах частично отсутствует свет. Энергетикам пока трудно определить точные сроки полного обновления электросетей.
Однако профильные службы прилагают все усилия по ликвидации последствий стихии.