Через негоду є відключення споживачів 420 населених пунктів у 10 областях України. Зокрема, шквальний вітер у деяких областях обвалив дерева та пошкодив лінії електропередач.

Дивіться також Ймовірність блекаутів цієї зими: що кажуть в Укренерго

Без світла понад 140 тисяч абонентів

Через негоду відключались споживачі у таких областях:

Вінницькій,

Дніпропетровській,

Кіровоградській,

Запорізькій,

Київській,

Одеській,

Сумській,

Полтавській,

Чернігівській,

Харківській.

В окремих районах ще триває відновлення.

Найбільше від негоди постраждала Дніпропетровська область

У Міненерго уточнили, що станом на ранок залишалося без світла понад 140 тисяч абонентів. Більшість із них – на Дніпропетровщині, де знеструмлені 165 населених пунктів, без світла – понад 66 тисяч споживачів.

Через негоду на одній з гідроелектростанцій відключалась лінія електропередачі, через що навантаження на станцію знизилося з 210 МВт до 0.

Через короткий проміжок часу навантаження було відновлено. Також через грозу вимикалася лінія оператора системи передачі електроенергії Укренерго 330 кВ у Сумській області.

Серйозні пошкодження у Дергачах

Начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко повідомив, що у зв'язку зі стихією, яка пройшлася по Харківській області минулої ночі, міські лінії електропередачі зазнали суттєвих пошкоджень.

Станом на ранок 28 липня у Дергачах частково відсутнє світло. Енергетикам поки що важко визначити точні терміни повного відновлення електромереж.

Однак профільні служби докладають усіх зусиль з ліквідації наслідків стихії.