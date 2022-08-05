В Украине уже принудительно изъяли российские активы на 28 миллиардов гривен. Об этом Зеленский рассказал в традиционном вечернем обращении.

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Конфискация продолжается

По словам президента, работа продолжается. Более 900 объектов, принадлежащих россии, предлагают конфисковать. Однако если говорить о пакете собственности не только государства-террориста, но и о его резидентах, то говорится о 36 тысячах позиций на изъятие.

Все это будет направлено на возмещение ущерба, который россия наносит войной и террором,

– подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент заслушал результаты работы по разработке и внедрению международного компенсационного механизма и конфискации российских активов за границей. Над этим трудятся наши партнеры в Европе и США. Продолжается работа над законопроектами, которые расширят возможности конфискации российских активов для Украины.

россия за все заплатит

Президент добавил, что россия заплатит за все: за сожженный Донбасс, за издевательство оккупантов над Харьковом, Николаевом, обстрелы Запорожья, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской и Одесской областей, и других регионов Украины.

Будет платить государство-агрессор и политически, и финансово, и своим же будущим, которое оно и так теряет с каждым ударом по нашей территории.

Детальнее – обращение Зеленского за 5 августа: видео