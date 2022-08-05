В Україні вже примусово вилучили російських активів на 28 мільярдів гривень. Про це Зеленський розповів у традиційному вечірньому зверненні.
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Конфіскація триває
За словами президента, робота продовжується. Понад 900 об’єктів, які належать росії, пропонують конфіскувати. Однак якщо говорити про пакет власності не тільки держави-терориста, але й про її резидентів, то мовиться про 36 тисяч позицій на вилучення.
Все це буде направлено на відшкодування збитків, які росія завдає війною і терором,
– наголосив Зеленський.
Крім того, президент заслухав результати роботи щодо розробки і впровадження міжнародного компенсаційного механізму та конфіскації російських активів за кордоном. Над цим працюють наші партнери в Європі та США. Триває робота над законопроєктами, які розширять можливості для конфіскації російських активів для України.
росія за все заплатить
Президент додав, що росія заплатить за все: за спалений Донбас, за знущання окупантів над Харковом, Миколаєвом, обстріли Запоріжжя, Дніпропетровщини, Сумщини, Чернігівщини, Київщини, Житомирщини, в Одеській області та в інших регіонах України.
Платитиме держава-агресорка і політично, і фінансово, і своїм же майбутнім, яке вона й так втрачає з кожним ударом по нашій території.
Детальніше – звернення Зеленського за 5 серпня: відео