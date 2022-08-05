З Одеси та Чорноморська вирушили судна, на яких є майже 60 тонн кукурудзи. Про це Зеленський заявив у традиційному вечірньому зверненні, передає 24 канал. Українське збіжжя очікують споживачі Туреччини, Британії, Ірландії.

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Потрібно нарощувати експорт

Ба більше, ц порт Чорноморська направляється і перше з 24 лютого нове судно на завантаження. За словами Зеленського, зараз головне постійно нарощувати експорт. В цьому зацікавлені всі, але всі адекватні світові субʼєкти.

Чим більше нашого зерна буде на світовому ринку, тим меншим буде врожай політичного хаосу в країнах передусім Африки і Азії, але не тільки там,

– наголосив президент.

Політик зауважив, що цього року в Європі значно більший попит на імпортне продовольство, ніж очікували. Все через спеку, що спричинила менші врожаї. Натомість український врожай зернових та олійних сягне понад 65 мільйонів тонн. Відтак продовольчу кризу, яка загрожувала світу, можна буде подолати.

На енергоринку – гірша ситуація

Натомість на європейському енергоринку, за словами Зеленського, ситуація продовжує бути дуже небезпечною через цинічний і прорахований газовий шантаж росії.

Президент зауважив, замість того, щоб постачати газ на територію Європи, росія просто спалює його. Агресорка робить це, аби ціни в Європі ще більше зросли.

"Це прояв свідомої антиєвропейської політики, антилюдської політики росії і наслідок старих помилок європейців, які не хотіли бачити, що "Газпром", російські газопроводи в обхід України – це така ж зброя для Росії, як танки, як артилерія", – пояснив президент.

Зеленський підсумував, що готуватись до викликів опалювального сезону слід разом.

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