Шейко с позывным "Медведь" был успешно демобилизован. Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

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Кто такой Шейко

Детали ликвидации боевика Штефан не обнародовал. Однако известно, что Шейко раньше попал в базу "Миротворец".

Он скрывался от органов досудебного расследования. Дела, по которым проходил боевик, касались создания не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участия в их деятельности.



Шейко ликвидировали / Фото с "Миротворца"

Ликвидация других оккупантов

В Херсонской области наши защитники ликвидировали известного российского оккупанта Егора Горшкова. Он являлся руководителем миссии российского общественного движения "суть времени" на оккупированных территориях. Более того, Горшков – ветеран войн России против Грузии, Молдовы и Украины.

В Херсоне также ликвидировали полковника ФСБ России Алексея Катериничева, который был одним из гауляйтеров оккупированного города.

Всего с 24 февраля украинские бойцы обезвредили 66 280 оккупантов, только за минувшие сутки – 430.

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