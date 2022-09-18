Священник был настоятелем храма Богоявления Господня в селе Исаково в Татарстане. Об этом сообщил основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе.
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Воевать уехал летом
Григорьева вместе с "добровольческим" батальоном "Алга" в июле перебросили в Украину. Это подразделение сформировали в Татарстане, чтобы отправить воевать.
ВСУ ликвидировали священника-боевика / Фото из фейсбука Иракли Комахидзе
Контрактники проходили обучение на одном из российских полигонов. Там "засветился" и священник. Он еще успел рассказать пропагандистам, почему едет воевать против ВСУ.
Священник-боевик из Татарстана / Фото из фейсбука Иракли Комахидзе
Как ликвидировали священника
Боевика "убрали" 9 сентября во время артиллерийских обстрелов. Лишь 16 сентября тело военного преступника доставили в Татарстан. Хоронить его должны 18 сентября.
Напомним, ранее ВСУ ликвидировали под Угледаром офицера росгвардии, командовавшего боевиками незаконного формирования так называемой "новороссии", – василя тонких. Он с 2015 года воевал на Донбассе за захватчиков.
Тело боевика отправили в Татарстан / фото из фейсбука Иракли Комахидзе
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