Священник був настоятелем храму Богоявлення Господнього в селі Ісакове, що в Татарстані. Про це повідомив засновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе.

Важливо ЗСУ ліквідували вже 54 480 окупантів: свіжі втрати ворога

Воювати поїхав влітку

Григор'єва разом із "добровольчим" батальйоном "Алга" в липні перекинули в Україну. Цей підрозділ сформували в Татарстані, щоб відправити воювати.



ЗСУ ліквідували священника-бойовика / Фото з фейсбуку Іраклі Комахідзе

Контрактники проходили навчання на одному з російських полігонів. Там "засвітився" і священник. Він ще встиг розповісти пропагандистам, чому їде воювати проти ЗСУ.



Священник-бойовик з Татарстану / Фото з фейсбуку Іраклі Комахідзе

Як ліквідували священника

Бойовика "прибрали" 9 вересня під час артилерійського обстрілу. Лише 16 вересня тіло військового злочинця доставили до Татарстану. Ховати його мали 18 вересня.

Нагадаємо, раніше ЗСУ ліквідували під Вугледаром офіцера росгвардії, який командував бойовиками незаконного формування так званої "новоросії", – василя тонкіх. Він з 2015 року воював на Донбасі за окупантів.



Тіло бойовика відправили в Татарстан / фото з фейсбуку Іраклі Комахідзе

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