Об этом сообщила мониторинговая группа "Белорусский Гаюн". Кроме того, враг поднял в небо самолет ДРЛО А-50У, наводящий цели. Лишь вчера он приземлился в Мачулищах.
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Активность вражеской авиации в Беларуси:
- 10:02 Мачулищи – взлет борта ДРЛО А-50У с регистрационным номером RF-50608;
- 09:53 Барановичи – взлетел истребитель.
- 10:30 Мачулищи – взлет МиГ-31К с регистрационным номером RF-92445;
- 10:25 Барановичи – взлет истребителя сопровождения;
- 10:38 Барановичи – взлет истребителя сопровождения.
Карта воздушных тревог по состоянию на 10:40 / Скриншот еМапа