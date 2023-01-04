Об этом сообщила мониторинговая группа "Белорусский Гаюн". Кроме того, враг поднял в небо самолет ДРЛО А-50У, наводящий цели. Лишь вчера он приземлился в Мачулищах.

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Активность вражеской авиации в Беларуси:

10:02 Мачулищи – взлет борта ДРЛО А-50У с регистрационным номером RF-50608;

09:53 Барановичи – взлетел истребитель.

10:30 Мачулищи – взлет МиГ-31К с регистрационным номером RF-92445;

10:25 Барановичи – взлет истребителя сопровождения;

10:38 Барановичи – взлет истребителя сопровождения.



Карта воздушных тревог по состоянию на 10:40 / Скриншот еМапа

Внимание! Всеукраинскую воздушную тревогу объявляют всякий раз, когда на территории Беларуси взлетают истребители. Обычно тренировочный полет МиГ-31 длится около полутора – двух часов. В то же время пренебрегать сигналом об опасности не стоит. Итак, пройдите в укрытие или соблюдайте правила "двух стен".