Предлагают определить, что женщин начнут брать на военный учет не ранее чем через месяц после завершения особого периода в государстве. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга, сообщает 24 канал.

К слову Женщин будут принимать на военный учет только с их согласия, – Генштаб

Громов объяснил, что такие изменения необходимы из-за большого количества переселенцев среди женщин. Соответствующие документы были переданы на рассмотрение.

Женщин будут принимать на учет только с согласия

Также Громов рассказал, что на военную службу призвано около 1% женщин от общего количества мобилизованных. Большинство из них были назначены на должности медицинского персонала, подразделений связи, морально-психологического обеспечения, делопроизводителей, бухгалтеров и поваров.

Поэтому в государстве нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на военном учете. Правда, в ВСУ остается потребность в женщинах-специалистах по медицине, радиотехнике и пищевым технологиям.

Следовательно, женщин, имеющие определенные специальности и/или профессии, будут брать на военный учет военнообязанных только с их согласия.

Как женщины будут становиться на военный учет

Процедура такая же как у мужчин. Сначала следует подать заявление о взятии на военный учет.

Затем следует пройти медицинское освидетельствование установленным порядком для определения пригодности/непригодности к военной службе. После этого женщина получит соответствующий документ (военный билет).

Детальнее – в Генштабе рассказали, как женщин будут брать на военный учет: видео